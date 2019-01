Basket serie B, ultima di andata: la Rekico farà visita alla Lissone Interni Bernareggio

Secondo viaggio consecutivo in Lombardia per la Rekico. Dopo Lecco, la truppa di coach Friso farà visita alla Lissone Interni Bernareggio, partita in programma domenica alle 18 che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dei Raggisolaris. Una gara che concluderà il grande girone d’andata dei faentini e determinerà il piazzamento finale a metà campionato, decidendo gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo a Porto Sant’Elpidio. Se la Rekico chiuderà al primo posto affronterà la Virtus Arechi Salerno, se invece terminerà seconda, giocherà contro la Decò Caserta: entrambe le formazioni sono inserite nel girone D.

IL PREPARTITA – “Vogliamo vincere a Bernareggio per chiudere il girone d’andata in vetta da soli – spiega la guardia Mattia Zampa -. Siamo sempre stati in cima alla classifica in questi mesi, in solitaria e alcune volte insieme ai Tigers Cesena, e ci terremo a concludere la prima parte di stagione in quella posizione, per poi avere ancora più stimoli nel girone di ritorno. Sarebbe una bella soddisfazione anche per la società e per i nostri tifosi. Non sarà però semplice vincere a Bernareggio, perché è una squadra aggressiva che gioca una buona pallacanestro e che meritatamente è in corsa per un posto nei play off. Ha un organico composto da tanti giocatori di qualità e dovremo stare molto attenti e concentrati per tutta la partita. Bisognerà ripetere la prestazione di Lecco, dove abbiamo vinto grazie alla forza del gruppo, ottenendo un successo importantissimo per il morale e per la nostra crescita”.

L’AVVERSARIO – Sette vittorie in quattordici partite. È di perfetta parità il bilancio della Lissone Interni Bernareggio, confermatasi in una posizione a ridosso dei play off, nella sua seconda stagione in serie B. Come nello scorso campionato, la squadra è ancora guidata da Marco Cardani, ma ha rinforzato l’organico con pochi atleti nei ruoli chiave del quintetto base. Uno di questi è una vecchia conoscenza del pubblico faentino, quel Giordano Pagani che ha mostrato soltanto a sprazzi il proprio valore in maglia Rekico, giocando invece quest’anno un ottimo campionato, come dimostrano i 10.5 punti a gara e i 7.3 rimbalzi e la nomina di miglior under di tutta la serie B del mese di ottobre. Altri innesti di spessore sono la guardia\ala Stefano Laudoni, ex Urania Milano, miglior realizzatore del girone con 21.2 punti di media, e il playmaker Davide Todeschini, lo scorso anno ad Olginate (serie B), primo nella classifica degli assist con 5.8 passaggi vincenti a gara.

Tra i confermati ci sono invece il play\guardia Giacomo Baldini, secondo marcatore di Bernareggio con 11.3 punti ad incontro, capitan Davide Bossola, centro che abbina punti a rimbalzi, e la guardia Lorenzo Restelli, assente nell’ultimo incontro per un problema fisico. Tra gli under si stanno ritagliando un ruolo di primo piano l’ala classe 2002 Thomas Monina, che insieme a Pagani forma una coppia di grande solidità, il play del 1999 Marco Ruzzon (proveniente dalle giovanili della Pallacanestro Cantù) e la guardia Federico Finazzer, un 2000 cresciuto nel vivaio dell’Olimpia Milano, con cui ha vinto scudetti giovanili. Altri under nel giro della prima squadra sono l’ala Gabriele Tulumello (2000, ex CB Team Casale, serie C Gold del Piemonte), la guardia Gian Paolo Almansi (2002, ex Basket Carnate, serie D della Lombardia) e il play Luca Bonvini (2002). Raggisolaris e Bernareggio si sono affrontate soltanto nella stagione 2017/18 e il bilancio è di perfetta parità, 1-1, con entrambe che hanno vinto davanti al pubblico amico.

PROSSIMO TURNO – La Rekico inaugurerà il girone di ritorno domenica 13 gennaio alle 18 al PalaCattani con l’Agribertocchi Orzinuovi poi farà visita all’Antenore Energia Padova domenica 20 gennaio alle 18.