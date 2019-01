Basket, si rinsalda il legame tra l'OraSì e la concessionaria

Si rinsalda il legame tra il Basket Ravenna e la concessionaria Ford Emiliana Motor di Fornace Zarattini. “Ravenna presenta tante situazioni interessanti, come ad esempio questo sodalizio - commenta il direttore generale della squadra Julio Trovato - e a noi la cosa non può che fare piacere perchè tra gli obiettivi del Basket Ravenna c'è anche quello di coinvolgere sempre di più la città. A questo proposito abbiamo varato un'iniziativa per la gara di domenica (ore 12) contro l'Assigeco a favore delle famiglie dei ragazzi impegnati nel nostro settore Giovanile, mentre altre saranno organizzate per il match che giocheremo sabato 26 contro Cagliari ma questa volta a Faenza, vista l'indisponibilità del Pala De Andrè”.

Coach Andrea Mazzon ha infine illustrato le difficoltà della gara contro l'Assigeco: “Affronteremo una squadra in un grande momento, perchè la vittorie a Treviso e nel derby di Piacenza dicono questo, con una fisicità superiore alla nostra e con grandi talenti come Murry, uno che la Nba l'ha fatta per davvero. Dovremo confermare lo spirito di sacrificio e di collaborazione visti contro Ferrara per conquistare i due punti che vogliamo in questa circostanza”.