Basket, sui social la scelta del logo ufficiale per la Final Eight di Coppia Italia Lnp

Sono stati svelati i 4 loghi finalisti per identificare quello ufficiale della Final Eight di Coppa Italia Lnp 2020 Old Wild West. Nati da un progetto creativo degli studenti delle classi 4C e 5C del Liceo Artistico “Nervi Severini” di Ravenna, guidati dai docenti Emilio Macchia (coordinatore del progetto) e Cinzia Valletta, che hanno realizzato le loro proposte per Lnp. Il logo vincitore scaturirà dalle 24 ore a disposizione per votare il preferito, con il termine che scade alle ore 12.00 di mercoledì 5 febbraio.

E' possibile dare la preferenza sugli account ufficiali di Lnp su Facebook ed Instagram, indicando il numero abbinato al logo:

1 – Ravenna e Dante Alighieri, le cui spoglie sono custodite nela tomba eretta presso la Basilica di San Francesco

2 – Ravenna e la Basilica di San Vitale

3 – Ravenna ed il Mausoleo di Galla Placidia

4 – Ravenna ed il cielo stellato a mosaico di Galla Placidia