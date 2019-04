Basket, tegola sull'OraSì: Gandini fuori per la stagione dopo l'infortunio

Tegola sull'OraSi a pochi giorni dal match di Ferrara e a dieci dall'inizio degli eventuali playoff. In seguito all'infortunio occorsogli nella prima metà del match contro la Bakery, infatti, a Luca Gandini è stata riscontrata la frattura del quarto metacarpo della mano destra, anche se il dolore non ha impedito al centro veronese di restare in campo fino alla fine. Gandini sarà sottoposto mercoledì aa un intervento chirurgico da parte del dottor Filanti, facente parte dello staff di Ravenna33 e del Basket Ravenna. La sua stagione a questo punto va considerata conclusa anche in caso di accesso ai playoff da parte dell'OraSi.