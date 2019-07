Basket, torna il 'Restart Camp' tra palestra e spiaggia

Dopo il MiniBasket June, nell’ultima settimana di agosto torna il Restart Camp del Basket Ravenna. L’evento è aperto a tutti i bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, anche alla prima esperienza, che vogliano divertirsi e giocare insieme uniti dalla passione per la pallacanestro. Il Camp si terrà da lunedì 26 a venerdì 30, con mattinate alla palestra Morigia e i pomeriggi al bagno Circle Beach di Marina di Ravenna. Cinque giorni di full immersion nella pallacanestro, dal risveglio muscolare in palestra alla lezione del giorno, con allenamenti mirati, tornei e partite. A seguire pranzo collettivo al mare, con trasferimento in spiaggia, tra playground, acqua, sabbia e merenda prima del rientro alle 18. Il Camp prevede la formula “solo mattina” dalle 8.30 alle 12.30 e il pacchetto giornaliero fino alle 17.30.