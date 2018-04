Basket, trappola mantovana per l'OraSì: "Serve una partita solida"

Trappola mantovana per l'OraSì, attesa sabato sera (PalaBam, ore 20) nell'anticipo della terz'ultima della regular season dai padroni di casa della Dinamica. Quella che sta per chiudersi è stata una settimana molto agitata in Casadei virgiliani, con l'esonero di coach Lamma, sostituito dal vice Seravalli, e la vivace reprimenda della società nei confronti della squadra, che con una serie di sconfitte ha perso l'occasione di lottare per l'accesso ai playoff e quindi per l'obiettivo stagionale, che sembrava invece alla portata dopo un esaltante girone di andata.

Logico, quindi, aspettarsi una Dinamica che proverà a tornare alla vittoria anche per calmare società e tifoseria, quindi il compito di un'OraSì lanciata alla conquista di un posto nei playoff si prospetta abbastanza complicato. Anche perchè a Mantova non mancano i giocatori di valore, partendo da Bobby Jones, decisivo per la vittoria al De Andrè ed incluso quell'Alex Legion che all'andata non c'era e che, se in serata di vena, sa essere un tiratore eccezionale. Occhi apertissimi, comunque, da parte di un'OraSì che cercherà di conquistare punti molto importanti nell'ottica dei playoff e che in questa circostanza avrà al seguito diverse decine di tifosi, molti dei quali si muoveranno con il pullman organizzato dai Leoni Bizantini.

"L'augurio è che l'emozionante vittoria su Treviso possa darci la spinta per affrontare al meglio il finale di stagione - afferma coach Antimo Martino -. Cominciando dalla gara di Mantova, dove dovremo dare continuità alla nostra prestazione con una partita solida, dove la determinazione e la voglia di lottare tutti assieme dovranno avere un ruolo fondamentale. Ci siamo allenati bene, con l'attenzione e l'intensità giuste, quindi sono fiducioso per una trasferta che in caso di vittoria potrebbe avere importanza determinante per raggiungere i playoff".