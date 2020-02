Basket, Trier in nazionale: ma non ci saranno variazioni di calendario

La società Basket Ravenna, attraverso le parole del presidente Roberto Vianello, rende noto che in vista dell’impegno del suo giocatore Kaspar Treier con la nazionale estone non saranno richieste variazioni di calendario. “Sono molto contento della convocazione di Treier, che è il giusto premio a quanto di buono sta facendo in questa stagione. I giocatori sono come figli per me e mi sembra naturale concedergli questa grande opportunità. Allo stesso tempo comprendo che stiamo chiedendo un ulteriore sforzo ai giocatori e allo staff, proprio per permettere ad un loro compagno di squadra di non rinunciare a questa esperienza. Credo che anche in questa occasione il gruppo si dimostrerà unito per il raggiungimento di un difficile e ambizioso risultato contro una squadra decisamente competitiva”. La partita contro Mantova si giocherà, come da calendario, domenica 23 febbraio alle 18 al Pala De Andrè.