Basket, un percorso per aspiranti istruttori con lo staff dell'OraSì

Allenatori e dirigenti del Basket Ravenna insieme per un progetto dedicato ai più giovani, per coinvolgerli e avvicinarli all’insegnamento della pallacanestro giovanile. Tutto questo è “Basket Ravenna Coaching Staff”, un corso composto da 7 lezioni teorico/pratiche che si terranno nel mese di luglio presso la palestra “Morigia” di Ravenna dalle ore 18:00 alle 19:30.

Si parte venerdì 10 luglio con Bruno Boero, senior coach del Basket Ravenna, che parlerà di “Primi anni di Basket: far giocare e lasciar giocare“. I relatori delle successive lezioni saranno il GM Julio Trovato, il nuovo responsabile del settore giovanile Federico Vecchi, il coach dell’OraSì Massimo Cancellieri e i suoi assistenti Massimo Bulleri e Francesco Taccetti, la responsabile del Minibasket giallorosso Michela Franchetti.

Il corso è rivolto a tutti gli atleti e atlete del Basket Ravenna e società amiche ma anche ai loro famigliari, istruttori, amici o semplici appassionati che vorrebbero avvicinarsi al mondo del settore giovanile e del minibasket. Il corso è totalmente gratuito. Per informazioni e iscrizioni: 0544450598 – segreteria@basketravenna.it

Gli incontri

1) Primi anni di Basket: far giocare e lasciar giocare. Esempi, valori, comportamenti. È possibile correggere giocando? (Relatore Bruno Boero) Venerdì 10 luglio

2) La progressione didattica necessaria alla preparazione di un piano di allenamento (Relatore Francesco Taccetti) Lunedì 13 luglio

3) Il ruolo dell’allenatore nell’ambito del Club: come le famiglie intendono il ruolo e come viene considerato il rapporto tra allenatore, società, federazione (Relatore Julio Trovato) Giovedì 16 luglio

4) La figura del Capo Allenatore. Il metodo di lavoro nel settore giovanile e nelle prime squadre (Relatore Massimo Cancellieri) Venerdì 17 luglio

5) La pallacanestro integrata (tecnico/tattica – fisico – mentale) combatte gli errori mentali (Relatore Massimo Bulleri) Lunedì 20 luglio

6) Ruolo dell’istruttore e passaggio dal Minibasket al Basket: Capacità, Organizzazione, Empatia, Pazienza ed Insegnamento: con riferimento al magico mondo del minibasket (Relatore Michela Franchetti) Giovedì 23 luglio

7) La figura del responsabile del settore giovanile ed il problema del reclutamento (Relatore Federico Vecchi) Mercoledì 29 luglio.