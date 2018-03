Basket under 14, l'Hellas Cervia ritorna sulla scena

Ritorna sulla scena il basket con l’Hellas Cervia. La squadra Under 14 femminile dell’Hellas Basket Cervia parteciperà alle finali nazionali che si svolgeranno a Jesolo il 26 e 27 maggio.

Sono state disputate lo scorso 25 marzo a Castelmaggiore le finali regionali del 3 contro 3 Join the Game. La squadra Under 14 femminile dell’Hellas Basket Cervia (qualificatasi alla fase provinciale di Cervia il mese scorso), ha vinto il girone preliminare e successivamente sia la semifinale contro Boiardo sia la finale contro il Bsl San Lazzaro classificandosi al primo posto in regione e staccando quindi il “pass” per le finali nazionali che si svolgeranno a Jesolo il 26 e 27 maggio e che vedranno darsi battaglia le migliori 20 squadre italiane di ogni categoria (Under 13 e 14 sia maschile che femminile).

Grandissima soddisfazione in casa Basket Cervia Cesenatico, in quanto per la prima volta la società si è fregiata del titolo di Campione Regionale 3c3 U14 Femminile, dopo il titolo regionale 3c3 U13 Femminile conquistato lo scorso anno e parteciperà quindi alle finali nazionali anche quest’anno. Il Presidente Federeventi Ascom Cervia Mattia Benzi ha commentato: "Questa qualificazione è molto importante e segna un ritorno agli splendori e alle soddisfazioni che questo sport ci ha sempre riservato. Queste ragazze dell’Hellas Basket Cervia sono il vivaio futuro per una riscossa del basket Cervia".