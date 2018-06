Beach tennis, 160 studenti delle scuole cervesi si sfidano in spiaggia

Grande partecipazione alla terza edizione del trofeo di beach tennis delle scuole cervesi organizzato dalla Playball Asd in collaborazione con l’Avis Comunale di Cervia, gli istituti comprensivi scolastici e la Consulta del Volontariato che si è svolto nei giorni scorsi in alcuni bagni di Pinarella. Nel corso della manifestazione, che ha coinvolto circa 160 bambini delle scuole Deledda Spallicci e Martiri fantini, si sono svolti i tornei femminili e maschili riservati alle classi quarte e quinte. Tutti i partecipanti sono stati premiati con magliette e materiale sportivo. La competizione a squadre è stata vinta dalla scuola Spallicci mentre al secondo posto si è classificata la scuola Deledda e terza la Martiri Fantini. Inoltre nel corso della giornata i maestri della Playball hanno tenuto corsi gratuiti per tutti i bambini.