Beach tennis, due 17enni ravennati Campioni del mondo under 18

Si sono conclusi domenica gli ITF World Beach Tennis Championship 2019, manifestazione che per la prima volta è stata ospitata dalla spiaggia di Rive di Traiano a Terracina e che ha assegnato, oltre alle categorie di Open maschile, femminile e misto, i titoli di campioni del mondo anche delle categorie Under. 23 le nazioni rappresentate: Germania, Italia, Giappone, Lettonia, Marocco, Paesi Bassi, Portogallo, Porto Rico, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, Venezuela, Aruba, Austria, Brasile, Francia, Repubblica Ceca e Bulgaria.

Grande successo per i 17enni ravennati Federico Caroli e Mattia Bazzi, che hanno vinto il titolo di campioni del mondo under 18 nella categoria maschile, dopo una serie di partite mozzafiato fino all’ultima palla. Particolarmente impegnativa e lottata la finale, che ha visto i ravennati perdere il primo set 6-0 per poi recuperare, vincendo il secondo 6-4 e infine il long tie-break con il punteggio di 10-5. Mattia Bazzi conquista inoltre una inaspettata doppietta, vincendo il titolo di campione del mondo anche nella categoria singolo under 18.