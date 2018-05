Beach tennis, i vincitori del torneo premiati con vacanze e prodotti tipici cervesi

Si è svolta domenica, in un clima di amicizia e sportività, ai bagni Giuliana Vittorio e Pineta di Pinarella la quarta edizione della "Coppa Italia di beach tennis vinci una vacanza a Cervia Pinarella e Milano Marittima" organizzata dall’associazione Playball di Cervia in collaborazione a vari centri sportivi di diverse regioni. Alla manifestazione hanno partecipato 40 coppie che si erano classificate nelle 16 tappe di qualifica svoltesi tra ottobre 2017 e maggio 2018 in varie città italiane, che hanno coinvolto un totale di circa 300 giocatori.

Il primo posto del master è stato conquistato dalla coppia modenese Cavalletti e Querzoli che hanno battuto in finale i mantovani Verzelleri e Fattori. Terzi i faentini Benamati e Mazzara, quarti i bolognesi Bavutti e Girardi. Tutti i giocatori sono stati premiati con soggiorni vacanza e prodotti tipici cervesi.