Beach tennis, tutti i vincitori del raduno nazionale a Lido di Classe

Si è svolta martedì 1 maggio la nona edizione del raduno nazionale di beach tennis presso il bagno Korasol di Lido di Classe. Oltre 300 i partecipanti provenienti da tutta Italia con 30 campi allestiti per l’occasione e tantissimi i volti nuovi scesi in campo per conquistare i titoli delle tre categorie principianti, amatori open. Per la categoria open si aggiudicano il titolo del beach tennis raduno Davide Bassi e Nicola Gambi, atleta e maestro di riferimento per molti giovani amanti del beach tennis. Nel Doppio Femminile vincono Stefania Toracci e Claudia Brunelli, mentre per il Doppio Misto il primo posto se lo aggiudica Jessica Campana in coppia con Dennis Valmori.