Beach volley, 350 giocatori per la festa dei 35 anni in spiaggia

Oltre 350 giocatori hanno preso parte ai tornei dei 35 anni del beach volley al Fantini Club. Sfida regina del weekend è stato il Campionato Serie Beach1, che ha visto sul podio maschile al quarto posto Samuele Cottafava e Tobia Marchetto, al terzo posto Federico Rizzi e Luca Bigarelli, secondi classificati Paolo Ingrosso e Carlo Bonifazi e medaglia d’oro per Matteo Ingrosso e Davide Dal Molin. Per il podio femminile in quarta posizione si sono classificate Giada Godenzoni e Daniela Rinaldini, terzo posto per Alessandra Colzi ed Eleonora Gili, secondo posto per Jessica Allegretti e Giulia Toti e prima posizione per la coppia Debora Allegretti ed Eleonora Annibalini.



Tante sono state le iniziative all’insegna dell’‘amarcord’: a partire dai Master Over 35 femminile e Over 40, Over 50 e Over 60 maschile, dove sono scesi in campo indimenticati campioni e campionesse del passato, fino al Gran Galà del beach volley di sabato sera. Ha fatto da cerimoniere alla serata il giornalista Lorenzo Dallari, chiamando sul palco, fra aneddoti, ricordi e sorrisi, gli ospiti presenti degli anni indimenticabili del beach volley: Andrea Gardini, Luca Cantagalli, Stefano Recine, Antonio Babini, Giuseppe Patriarca, Mauro Gavotto, Roberto Masciarelli, Davide Sanguanini, Riccardo Fenili, Riccardo Lione, Stefano Pascucci, Piero Molducci, Paolo Toffoli, Manuel Coscione, Nicola Grigolo, Carmen Turlea e Darina Mifkova. Non sono riusciti ad essere presenti, ma hanno inviato un video di saluto agli amici del Fantini Club, Paolo Niccolai e Daniele Lupo, coppia medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016.