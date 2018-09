Beach volley, a 4 ragazze del Torrione Teodora il "Trofeo del Centenario"

Gradino più alto del podio marchiato Torrione Teodora nella giornata finale del circuito di beach volley che ha assegnato la "Coppa del Centenario" nei giorni scorsi sui campi dell'Obelix di Marina di Ravenna. Il successo è andato a Caterina Nanni e Agnese Zoffoli nella categoria under 19 e a Vittoria Balducci e Alessia Masotti in quella under16.

All'atto conclusivo della kermesse promossa dal Comitato territoriale Fipav di Ravenna, e compresa nell'ambito degli eventi per celebrare "Ravenna culla della pallavolo 1918-2018, un secolo di volley in Italia", hanno avuto accesso le quattro coppie meglio piazzate, per ogni categoria, al termine delle tre tappe di qualificazione tenutesi, a partire da luglio, rispettivamente a Punta Marina, Porto Corsini e Cervia.

Nel torneo under 19, la coppia Nanni-Zoffoli, che nella scorsa stagione indoor hanno partecipato ai campionati under 18 e Prima divisione allenate da Franco Cottignoli, ha ribaltato il pronostico. Partendo infatti dalla quarta posizione nel ranking, hanno sconfitto in semifinale Baharvand-Montanari 2-0, per poi concedere il bis in finale, ancora 2-0 contro Bissi-Montigiani (arrivate all'atto conclusivo grazie al 2-0 ai danni di Bosi-Pasini).

Nel torneo under 16, Balducci-Masotti si sono imposte 2-0 nella semifinale contro le cesenati Balzani-Polletta e, successivamente, 2-1 in rimonta, nella finale contro Casadei-Greco Zeru (in semifinale 2-0 contro Balella-Piccinini). Delle quattro ragazze impegnate nella finalissima under 16, ben tre, ovvero Vittoria Balducci, Elisa Casadei ed Alessia Masotti, tutte classe 2004, hanno raggiunto risultati lusinghieri anche nella pallavolo indoor. Nella primavera scorsa, con la formazione under 14 del Torrione Teodora allenata da Mariagrazia Montevecchi, hanno infatti centrato il secondo posto in final four nel campionato regionale e il settimo alle finali nazionali.