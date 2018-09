Beach Volley, a Cervia in palio lo scudetto delle forze di polizia

Fino al 6 settembre, al Fantini Club di Cervia, tempio della pallavolo sulla sabbia, si terrà il 4° campionato italiano di beach volley riservato alle forze di Polizia Aspmi (Associazione nazionale polizie municipali d’Italia). L’organizzazione in capo al Gruppo sportivo Polizia Locale di Cesena, in quanto vincitrice dell’ultimo ‘scudetto’ con Luca Venturini (atleta del Volley Club Cesena di pallavolo indoor nel campionato di serie C), che quest’anno sarà in coppia col ravennate Pier Vittorio Ortolani, già campione d'Italia nella prima edizione.

Al torneo – realizzato col contributo di Bronchi Combustibili, Romagna Iniziative, Mizuno, Lab84 e Dolceamaro – parteciperanno 60 atleti, provenienti da tutta Italia.

I gruppi sportivi più rappresentati sono in arrivo da Milano, Torino, Genova e Firenze, oltre a quelli di Brescia, Venezia, Bari, Pomezia e Riccione. Sono 3 i titoli in palio: 2x2 maschile, 3x3 femminile e 3x3 misto. Le finali sono previste giovedì mattina.

Martedì 4 sarà dedicato al torneo di beach tennis (alla seconda edizione in via sperimentale) per l’assegnazione del titolo di campione nazionale.