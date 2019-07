Beach volley, atleti in campo per la "Coppa Ravenna"

E’ il bagno Pelo di Punta Marina a ospitare venerdì 5 luglio la terza tappa della “Coppa Ravenna” di beach volley, organizzata dal Comitato Fipav di Ravenna, che assegna punti anche per le classifiche del beach volley nazionale. In campo le coppie maschili e femminili dell’Under 16 e dell’Under 19. Per entrambe le categorie è il secondo appuntamento ravennate, dopo quello del Fantini Club per gli under 19 e del bagno Obelix per l’Under 16 femminile, mentre rappresenta l’esordio per l’Under 16 maschile.

All’Obelix si sono sfidate 10 coppie: al termine della giornata si è imposto il duo della Dannunziana Volley School Pescara composto da Daria Castaldi e Margherita Tega che in finale hanno sconfitto la coppia testa di serie numero 1 Giulia Chistè e Sofia Cangini (entrambe del Team 80 Gabicce), rispettivamente numero 5 e numero 13 nella classifica italiana di categoria con un secco 2-0 (21-9 21-9). Terzo posto per la coppia del BVolley Romagna Nicole Piomboni e Camilla Ioli e quarto per il duo del Volley Mattei Ravenna Agnese Calizzani e Sara Circiag, già giunte terze nella settimana dei 35 anni di beach volley in Italia al Fantini. La “Coppa Ravenna” poi proseguirà il 19 luglio al bagno Mara-Waikiki di Porto Corsini, sempre con il torneo per Under 16 e Under 19 maschile e femminile.