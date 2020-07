Beach volley, doppio nono posto per i team di Powerbeach in Austria

I team Spadoni/Camerani e Moro/Oliva, allenati da PowerBeach, hanno ottenuto entrambi il nono posto alla tappa del circuito nazionale austriaco Austrian Beach Tour Junior svoltosi a Graz questo weekend. Alberto Moro e Alberto Oliva erano impegnati già da sabato nel tabellone riservato agli Under 19, torneo chiuso però anzitempo causa maltempo, nonostante il brillante esordio per 1-2 contro i nazionali austriaci Stockhammer/Glatz. Entrambi i team in gara domenica nel tabellone riservato agli Under 21 sono stati costretti sin da subito ad una partenza ardua, dovendo incontrare al primo turno le teste di serie del torneo non avendo punti nel ranking nazionale austriaco. La risalita dal tabellone dei perdenti si ferma per entrambi i team al nono posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli atleti torneranno a disposizione del Coach Gabriele Mazzotti presso la base operativa estiva di PowerBeach al Coco Loco di Marina di Ravenna per preparare la prossima trasferta. Nel caso dovesse perdurare l’impossibilità di avere competizioni in Italia di beach volley, PowerBeach sta trattando con altre federazioni straniere la partecipazione dei suoi atleti ad altri tornei di categoria.