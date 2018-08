Beach volley, exploit del Torrione Teodora al 'Centenario'

Tre delle quattro ragazze finaliste del torneo di beach-volley U16 svoltosi mercoledì scorso a Cervia appartengono al sodalizio ravennate: Balducci-Masotti, che si sono aggiudicate la vittoria, e Casadei (in coppia con Greco Zeru) che, grazie al secondo posto, si conferma al vertice del ranking.

Non ha conosciuto sconfitte il cammino della coppia rappresentante il Torrione Teodora formata da Vittoria Balducci e Alessia Masotti nel torneo di beach volley under 16 che si è giocato mercoledì 22 agosto nella cornice del Fantini Club, valido come terza prova del circuito promosso dal Comitato territoriale Fipav di Ravenna, nell'ambito degli eventi organizzati per "Ravenna culla della pallavolo 1918-2018, un secolo di volley in Italia". Vittoria Balducci e Alessia Masotti, entrambe classe 2004, dunque più giovani di un anno rispetto al limite di età imposto dalla categoria, nella fase eliminatoria hanno battuto Candolfini-Peluso (2-0) e Balzani-Polletta (2-1); la doppia vittoria è valsa la semifinale contro Ghiberti-Siboni, superate 2-0. La finalissima contro Elisa Casadei, in coppia con Giorgia Greco Zeru, è terminata 2-0.

Il prossimo appuntamento sulla sabbia è fissato per sabato 1 settembre a Marina di Ravenna dove, all'Obelix, andrà in scena l'atto conclusivo del circuito che assegnerà la Coppa del Centenario. Nel torneo, al quale avranno accesso solo le migliori coppie della classifica generale, Elisa Casadei (attualmente numero 1 del ranking), Balducci e Masotti saranno tra le più accreditate per il successo finale. Con la stagione estiva che volge al termine, la società ravennate Torrione Teodora apre le porte della palestra Mattioli (ex don Minzoni) in via Cicognani e comunica che da lunedì 27 agosto a venerdì 31, dalle 17 alle 19, sarà possibile effettuare prove gratuite per le ragazze nate dal 2009 al 2005 che vogliono avvicinarsi alla pallavolo, con la possibilità di essere inserite nei gruppi di avviamento o nelle squadre agonistiche under 12, under 13 e under 14.