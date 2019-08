Beach volley, i team di Powerbeach si fermano alle qualificazioni al World tour

I team di beach volley di PowerBeach si fermano al primo turno delle qualificazioni nei tornei del Fivb World Tour, in programma questa settimana rispettivamente in Ungheria e Liechtenstein. I ravennati Giorgo Zauli ed Emanuele Monduzzi erano impegnati a Budapest (Ungheria) dove sono sconfitti dai polacchi Kaczmarek/Sdebel, testa di serie nr.3 del tabellone delle qualificazioni, per 0-2 (15-21, 15-21) team che poi è riuscito ad accedere al tabellone principale.

Il team composto dal riminesi Matteo Galli in coppia con lo jesino Federico Morichelli è stato invece sconfitto dagli americani Brewster/Boag per 1-2 (13-21, 21-18, 11-15) nella tappa del Fivb World Tour 1 Star in corso di svolgimento a Vaduz nel Principato del Liechtenstein. La stagione internazionale del beach volley internazionale non si ferma: fra i prossimi appuntamenti in programma per i team agonistici di PowerBeach ci sono Belgio, Georgia e Iran.