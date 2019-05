Beach volley, inizia la stagione con la Coppa Ravenna

Prende il via nel primo weekend di maggio la stagione estiva 2019 del beach volley del comitato territoriale Fipav di Ravenna che, dopo aver mandato in archivio una soddisfacente attività in occasione del centenario dell’arrivo del volley a Ravenna, propone un altrettanto articolato calendario dedicato alle categorie giovanili.

Si comincia domenica 5 maggio, al bagno Mara Waikiki di Porto Corsini, con la prima tappa del circuito regionale per le categorie Under 16 e 19 maschili e femminili, che assegna punti per la classifica nazionale. E’ attesa, dunque, la partecipazione di diverse coppie ai primi posti del ranking nazionale e regionale. Quella di Porto Corsini sarà anche la prima tappa della “Coppa Ravenna”, il circuito del comitato territoriale Fipav di Ravenna, riservato alle coppie under 16 (2004 a seguire) e Under 19 (2001 a seguire) maschile e femminile.

La tappa di Porto Corsini sarà preceduta sabato 4 maggio dai raduni delle varie selezioni: quella provinciale guidata da Giovanni Briccoli e Enrico Piccinini è al terzo appuntamento stagionale per scegliere le due coppie maschili e le due femminili che parteciperanno al Trofeo dei territori, ex Trofeo delle Province, all’Eurocamp di Cesenatico il 25-26 maggio – le selezioni proseguiranno poi l’11, il 12 e il 18 maggio – e quelle delle due selezioni regionali. La selezione femminile, agli ordini del tecnico Gabriele Mazzotti, si radunerà dalle 15 alle 17 al Beach Que Vida di Porto Corsini, mentre a seguire toccherà alla selezione maschile, diretta da Daniele Panigalli. Nella rappresentativa di Mazzotti ci sono anche quattro giocatrici delle nostre formazioni provinciali: Chiara Bosi e Sara Fontemaggi (Olimpia Teodora), Claudia Pasini (Teodora Settore Giovanile) e Simin Baharvand (Involley-Faenza). Entrambe le rappresentative preparano la selezione in vista del Trofeo delle Regioni che si terrà a Cagliari dal 7 al 10 luglio. L’attività provinciale poi si svilupperà a giugno, con due tappe al Fantini Club di Cervia: una per l’Under 16 nei primi giorni del mese e una per l’Under 19 all’interno della settimana del beach volley del Fantini Club Cervia (in programma dal 15 al 23 giugno) per i 35 anni dell’arrivo di questa disciplina sulla spiaggia cervese, che verranno celebrati con un articolato calendario di tornei giovanili.

Per l’Under 16 sono poi previste altre due tappe: una ai primi di luglio e la quarta a metà luglio in sedi da definire. Entrambe le categorie poi parteciperanno al Master finale di fine agosto, in una sede ancora da definire. Parallelamente ai tornei, per tutta l’estate i ragazzi di ogni età che vorranno avvicinarsi al beach volley potranno farlo, partecipando agli allenamenti organizzati dallo staff tecnico provinciale. Per informazioni rivolgersi al comitato allo 0544421080 oppure al 3313708607.