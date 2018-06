Beach volley, Marina di Ravenna si conferma nel calendario internazionale

Marina di Ravenna si conferma nuovamente nel calendario del beach volley internazionale grazie a PowerBeach, in collaborazione con Volley Action. La Fivb, la Federazione Internazionale di Volleyball, e la Cev, la Confederazione Europea di Volleyball, hanno infatti approvato la candidatura della società sportiva per ospitare a Marina di Ravenna dal 27 al 29 luglio l’evento internazionale maschile Wevza che assegnerà punti validi per il ranking mondiale.

Scenario dell’evento sarà lo stabilimento balneare Coco Loco e al via ci saranno le rappresentative di Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio e ovviamente Italia. Anche PowerBeach schiererà i suoi portacolori capitanati da Matteo Galli, che giocherà in coppia con Davis Krumins. Nel 2017 la vittoria andò al team francese Barthelemy-Di Giantommaso che con ogni probabilità sarà di nuovo ai nastri di partenza del torneo.

"Siamo molto felici della assegnazione dell’evento e dell’inserimento nel calendario mondiale – ha dichiarato Enrico Lupatelli, responsabile degli eventi di PowerBeach – il buon lavoro svolto lo scorso anno ha fatto sì che l’Ufficio Grandi Eventi della Fipav di Roma ci supportasse in questa iniziativa. Come sempre è stato preziosissimo il lavoro di Volley Action, nostro partner dell’evento, e il supporto del Comitato Regionale Fipav dell’Emilia-Romagna sempre molto attento a tutto quello che è beach volley di qualità. Vi aspettiamo al Coco loco con molte sorprese anche per il pubblico".