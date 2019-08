Beach volley, Nui Calisesi è argento ai Campionati italiani under 21

Grande risultato ai Campionati italiani di beach volley under 21, assegnati giovedì a Caorle, per Nui Calisesi, giovane giocatrice in forza all’Olimpia Teodora, in prestito grazie alla collaborazione con Volley Club Cesena. In coppia con Sofia Balducci, Nui ha infatti conquistato l’argento, arrendendosi in finale solo alla coppia azzurra del Club Italia, formata da Chiara They e Claudia Scampoli.

“È iniziato tutto un po’ per caso – racconta Nui – io personalmente non avevo mai giocato tornei di beach volley e con Sofia abbiamo cominciato quest’anno, disputando le ultime 6 tappe del circuito. Ci siamo accorte con il tempo che potevamo fare bene e l’approdo in finale ai Campionati italiani è una grande soddisfazione. Non siamo troppo deluse per la sconfitta perché comunque abbiamo perso contro la nazionale giovanile e giocare di fronte a un grande pubblico è stato davvero bellissimo ed emozionante. Siamo partite – prosegue la giovane – contratte poi nel secondo set ce la siamo giocata alla pari, quindi ci sta, anche perché si è notata la differenza di esperienza con le nostre avversarie. È stata un’avventura stupenda e ringrazio la società per avermi concesso di saltare qualche allenamento per poterla vivere. Sono molto felice soprattutto per la sintonia che si è creato in campo con Sofia, che fino a quest’estate avevo incontrato solo da avversaria. Prossimo anno mi piacerebbe provare a migliorare ancora questo risultato con lei”.

I risultati

Semifinale: Sofia Balducci / Nui Calisesi – Martina Ferrario / Erika Ditta 0-2 (14-21, 10-21)

Finale: Sofia Balducci / Nui Calisesi – Chiara They / Claudia Scampoli 0-2 (16-21, 19-21)