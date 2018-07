Beach volley, Olanda vittoriosa al torneo Internazionale Wevza di Marina

Il team olandese composto da Stef Van Steenis e Ruben Penninga si è aggiudicato il torneo internazionale maschile Wevza sconfiggendo per 2-0 (21-18, 25-23) i fratelli belgi Lander e Louis Vandecaveye, davanti all’appassionato pubblico del Coco Loco di Marina di Ravenna. Medaglia di bronzo per il team italiano composto da Matteo Galli e Federico Morichelli, che riescono ad avere la meglio in un match al cardiopalma sul secondo team olandese in gara composto dai giovani Stef Hofman e Thijs Nijeboer col risultato di 2-1 (21-17, 15-21, 20-18).

Il torneo, organizzato dalla società sportiva PowerBeach in collaborazione con Volley Action, assegnava punti validi per il ranking mondiale e si è svolto sotto l’egida della Cev, la Confederazione Europea di Volleyball, sotto la supervisione dell’Ufficio Grandi Eventi della Fipav di Roma. “Siamo contenti per il lavoro svolto ed in particolar modo della nostra partnership con Volley Action, professionalità e passione saranno sempre le nostre parole d’ordine in linea con la nostra beach volley philosophy – ha dichiarato Enrico Lupatelli responsabile degli eventi di PowerBeach – Ci teniamo a ringraziare il Comune di Ravenna ed il Comitato Regionale Fipav dell’Emilia-Romagna oltre ai nostri sponsor. Una nota di imparzialità e un ringraziamento ai portacolori di PowerBeach Matteo Galli e Federico Morichelli, che hanno portato una storica medaglia di bronzo al nostro club”.