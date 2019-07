Beach volley, parte il conto alla rovescia per il 'World tour' a Pinarella

E’ scattato il conto alla rovescia per il “Beach Volley World Tour in Emilia Romagna presented by Bper”, la tappa del circuito mondiale di beach volley in programma dal 25 al 28 luglio nello stadio del beach Bagno Delfino a Pinarella di Cervia. Giovedì dalle ore 12.00 scatteranno infatti le qualificazioni per definire le migliori 4 squadre che accederanno al tabellone principale che inizierà invece venerdì ,per concludersi con la finalissima prevista per domenica 28 alle ore 16.00.

Le rappresentative di Russia, Usa, Sud Africa, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Olanda, Norvegia, Slovenia, Austria, Belgio e ovviamente Italia si daranno battaglia per raggiungere le altre nazioni già ammesse al tabellone principale. Fra i favoriti del torneo i russi Hudyakov/Velichko, testa di serie n°1, la coppia polacca Kruk/Prudel capitanata dall’olimpionico Mariusz Prudel e i brasiliani Marcio/Arthur. Sono ben quattro i team italiani già ammessi al tabellone principale: i team del Club Italia FIPAV Windisch/Cottafava e Marchetto/DeSilvestre, il riminese Matteo Galli con lo jesino Federico Morichelli e i ravennati Monduzzi/Zauli. L’evento è valido anche per la qualificazione olimpica e sarà l’unico evento maschile internazionale in Italia oltre alle finali del World Tour in programma a Roma a settembre. Lo stadio del beach avrà una capienza di ben 2.000 posti con ingresso libero, le partite più importanti della giornata saranno programmate il venerdì e sabato sera in notturna a partire dalle ore 21.00.