Beach volley, prosegue la grande estate di Sara Fontemaggi nel campionato nazionale under 19

Dopo la vittoria nella tappa Jesolo, prosegue con grandi risultati l’estate di Sara Fontemaggi nel Campionato nazionale under 19 di beach volley. La giovanissima classe 2002, cresciuta nelle giovanili del GS Team 80 Gabicce e dall‘anno scorso passata all’Olimpia Teodora, si trova in testa al ranking di categoria con 557,5 punti e, assieme Ludovica Mennecozzi, ha conquistato anche le ultime due tappe disputate a Cordenons il 21 luglio e Porto San Giorgio il 26. Il primo dei due successi è arrivato in finale per 2-0 (21-9, 22-20) sulla coppia Chiappetta-Galbero, mentre nel secondo torneo Fontemaggi e Mennecozzi si sono imposte su Ferrario-Ditta per 2-1 (16-21, 23-21, 15-6). Il prossimo appuntamento per Sara, che si sta anche preparando a disputare il campionato di Serie B2 con l’Olimpia Teodora Ravenna, sarà l’8 agosto prossimo, quando il campionato di beach volley farà tappa a Cellatica, in provincia di Brescia.