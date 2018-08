Beach volley, seconda tappa per la "Coppa del Centenario"

E’ in programma mercoledì 8 agosto al bagno Mara di Porto Corsini la seconda tappa della “Coppa del Centenario” di beach volley, riservato alle categorie under 16 e Under 19 maschile e femminile, evento che rientra nel cartellone degli eventi legati al centenario dell’arrivo della pallavolo a Ravenna, allestito dal comitato territoriale Fipav di Ravenna, in compartecipazione con il Comune di Ravenna. Sarà l’occasione per chi ha partecipato alla prima tappa, disputatasi al bagno Pelo di Punta Marina, con ventidue coppie complessive in gara, per consolidare o migliorare la propria classifica in vista del master finale e per chi è al debutto di confrontarsi in un torneo che nella sua prima uscita ha espresso già un buon livello tecnico ed agonistico, e molte partite incerte.

Per quanto riguarda l’Under 16 maschile, è stata una finale tutta nel segno del Val di Magra Volley, società della provincia di La Spezia, con il successo di Elia Orsini e Gabriele Argelati sui compagni di squadra Niccolò Menini-Luca Tarantini. Il podio è completato da Nikola Fucksia- Fabio Vitali, in questa stagione nei ranghi giovanili del Porto Robur Costa. Nell’Under 16 femminile, vittoria per il duo tutto ravennate Giorgia Greco Zeru (Olimpia Master Garavini)-Elisa Casadei (Teodora Settore Giovanile), che in finale ha avuto la meglio sulla coppia del Volley Club Cesena Federica Polletta-Mirea Balzani. Terzo posto per Vittoria Balducci-Elena Maria Ballardini, coppia della Teodora Torrione.

Nell’Under 19 maschile, il primo posto finale è stato conquistato da Luca Poletti-Lorenzo Tomassini, vincitori in finale su Matteo Camerani-Alessandro Ghini. Terzo posto per Lorenzo Filippi-Federico Paolucci. Tutti e sei gli atleti erano “targati” Porto RoburCosta Nell’Under 19 femminile, la categoria più numerosa con 8 coppie in gara, il successo finale porta la firma di Simin Baharvand-Giorgia Montanari (all’Involley nella stagione da poco conclusa) impostesi in finale su Claudia Pasini-Chiara Bosi (entrambe in lizza al Master Olimpia nell’ultima stagione). Terzo gradino del podio per Matilde Bissi-Martina Montigiani, entrambe reduci dalla stagione con la Teodora Settore Giovanile.

Assegnati, così, i primi punti nella classifica generale del circuito (100 punti agli atleti della coppia vincitrice, 85 ai due atleti della coppia seconda classificata, 75 ai terzi e via a scendere), in vista del Master finale, in programma l’1 settembre al bagno Obelix, al quale accederanno le prime quattro coppie di ogni categoria con i maggiori punteggi ottenuti nelle precedenti tappe che abbiano partecipato ad almeno due tappe del circuito.