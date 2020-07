Beach volley, trasferta austriaca per i team under di Powerbeach

I team di beach volley Spadoni/Camerani e Moro/Oliva, allenati da PowerBeach, sono in partenza per l’Austria dove parteciperanno ad una tappa del circuito nazionale austriaco Austrian Beach Tour Junior in programma questo weekend a Graz. Giacomo Spadoni e Matteo Camerani parteciperanno al tabellone Under 21, mentre Alberto Moro e Alberto Oliva a quello riservato agli Under 19. Giovedì ultimo allenamento di rifinitura agli ordini del Coach Gabriele Mazzotti prima della partenza. Al momento le competizioni in Italia di beach volley sono ancora bloccate causa Covid, pertanto l’unica possibilità per gli atleti di partecipare a tornei ufficiali era quella di recarsi all’estero. Si prevede un alto livello tecnico, dato che in Austria il beach volley è sport nazionale di grande tradizione.

