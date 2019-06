Beach volley, tre medaglie per la Powerbeach ai Campionati italiani Fipav per società

PowerBeach conquista tre medaglie ai Campionati Italiani di Beach Volley Fipav svoltisi a Bibione lo scorso weekend. Per la prima volta nella storia la FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo - ha indetto e organizzato il primo campionato riservato esclusivamente alle società di beach volley suddiviso in diverse categorie a partire dagli Under 16 fino ad arrivare agli Over 50 oltre alle classiche categorie agonistiche. Oltre 200 squadre hanno preso parte alla manifestazione provenienti da tutta Italia isole comprese, per l'evento che assegnava lo scudetto ufficiale al club che avesse totalizzato i migliori punteggi in tutte le categorie.

Medaglia d’oro per PowerBeach nella categoria Silver (categoria riservata agli atleti con non oltre 75 punti nel ranking nazionale individuale Fipav) per Fussi/Taranenko, medaglia d’argento invece nella categoria Under 20 Maschile per Spadoni/Camerani mentre medaglia di bronzo alle giovani Bosi/Pasini nella categoria Under 18 femminile. “Grande soddisfazione per questa manifestazione – ha dichiarato Emanuele Monduzzi Presidente di PowerBeach – non solo per i raggiunti ma perché finalmente la FIPAV ha iniziato un importante percorso nel riconoscimento del lavoro dei Club che preparano gli atleti durante tutto il corso dell’anno. Per lo scudetto assoluto ci riproveremo l’anno prossimo”. Lo scudetto assoluto è stato poi vinto dalla società BVTraining di Torino.