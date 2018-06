Beach wrestling, un centinaio di piccoli lottatori si sfidano sulla spiaggia

La seconda giornata del 2018 dedicata alla promozione della lotta fra i più piccoli si è svolta sabato 9 giugno sulla sabbia di Marina di Ravenna, con uno speciale appuntamento di beach wrestling (disciplina con apposito regolamento) per giovanissimi lottatori fra i 5 e gli 11 anni cui hanno partecipato un centinaio di piccoli atleti in erba.

Per Usil (Unione sportiva imolese lotta) hanno partecipato al secondo Grand Prix Giovanissimi regionale sette atleti impegnati nei primi incontri amichevoli di lotta in spiaggia: Elias Guzman, Enrico Pelosi, Isabella Popa, Luca Tugnoli, Alessandro Zin Eddin, Mattia Zaccarini e Filippo Bassi. Tutti i giovanissimi hanno affrontato e vinto i propri incontri, portando a casa la propria medaglia, una piccola ma grande soddisfazione per loro quanto per la società imolese che negli ultimi due anni ha scelto di investire fortemente nel settore giovanile.