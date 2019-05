Blu e oro: svelata la t-shirt dell'edizione 2019 della Maratona di Ravenna

Blu e oro, colori che nei mosaici ravennati hanno un significato profondo. Lo skyline della città bizantina e dei suoi celebri monumenti. Sono queste le principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt running ufficiale della «Maratona di Ravenna Città d’Arte» 2019, svelata nella mattinata di giovedì nella sala multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro del sommo poeta Dante Alighieri. La t-shirt ufficiale 2019, presentata da Ravenna Runners Club e Joma, sponsor tecnico della manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello in programma il prossimo 10 novembre e che già oggi fa fremere un territorio intero come la Romagna. Nella linea disegnata da Joma in esclusiva per l’edizione 2019 Maratona, che partirà ancora da Via di Roma davanti al Mar, sono stati infatti applicati tutti gli standard qualitativi previsti dal celebre brand spagnolo.

Una t-shirt innovativa, creata utilizzando un prodotto estremamente elastico come il poliestere sportivo che la rende confortevole e morbida al tatto al tempo stesso. La tecnologia utilizzata da Joma per confezionare la maglia è la Mesh che conferisce al tessuto un’ottima traspirabilità ed una maggiore capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza. Tra le altre caratteristiche occorre ricordare inoltre il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim, tutti dettagli tecnici studiati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort. Il colore della t-shirt sarà quello blu del cielo stellato più famoso al mondo, quello del Mausoleo di Galla Placidia. Così come le scritte in giallo-oro riprendono le luci ed i riflessi delle stelle dello stesso monumento riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità al pari di altri sette siti della città di Ravenna. E per sottolineare la strada colma di emozioni, arte e cultura che i runner percorreranno durante la manifestazione, ecco lo skyline del capoluogo bizantino ed i suoi celebri monumenti: dalla Tomba di Dante alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Teodorico a Sant’Apollinare in Classe.

«Con questa edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte si consolida il rapporto con un marchio importante e prestigioso come Joma - spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club -. La t-shirt 2019 è una sintesi perfetta di estetica e tecnologia all’avanguardia. I colori ricordano uno dei monumenti simbolo della nostra città, conosciuto in tutto il mondo e meta di milioni di turisti. Ma allargando lo sguardo, rappresentano i mosaici bizantini che sono l’orgoglio e l’immagine del nostro territorio, così come lo sono i tanti siti storici stilizzati sulla t-shirt. La confezione di questo prodotto è poi la dimostrazione di come Joma sappia fornire materiali di altissimo livello per l’intero settore del running. In questi ultimi anni siamo cresciuti moltissimo e lo abbiamo fatto insieme a JOMA condividendo traguardi e risultati entusiasmanti fino a vestire con la t-shirt ufficiale tutti i partecipanti alla manifestazione, dalla Maratona alla Mezza, fino alla Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Per questo voglio ringraziare Joma anche per la disponibilità con la quale ha saputo far fronte all’aumentata richiesta dettata dai numeri delle iscrizioni in costante ascesa».

La maglia della Maratona di Ravenna 2019 è solamente uno dei prodotti di punta della linea running di Joma, sponsor tecnico dell’evento, che in questi giorni sta lanciando anche la “R.5000”, una scarpa disegnata e sviluppata da Joma per le lunghe distanze, con drop 6 e dal peso di soli 198 grammi, sviluppata per runner di peso inferiore ai 70 kg, che cercano leggerezza, ammortizzazione e disegno innovativo. "Questa maglia, studiata per l’edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d’Arte, – dice Mirko Annibale, responsabile Joma per l’Italia – nasce dalla vocazione di Joma per il running. Uno sport che da sempre fa parte del Dna di Joma. Una vocazione che si concretizza in partnership come quella che ci vede a fianco di Ravenna Runners Club o di sponsor tecnico della Federazione di Atletica Leggera spagnola, nonché attraverso il continuo sviluppo tecnico dei prodotti, sia nel tessile che nelle calzature, capaci di raggiungere ottimi livelli di performance".

"La t-shirt della Maratona – racconta Roberto Fagnani, assessore allo Sport del Comune di Ravenna – è un’icona per Ravenna esattamente come lo è la medaglia. Rappresenta la nostra città durante tutto l’anno indossata da tante persone che portano i suoi colori con orgoglio. Come amministratore non posso che essere felice di veder rappresentati sulla t-shirt 2019 i principali monumenti di Ravenna che ci rendono famosi in tutto il mondo e meta di turisti in ogni periodo dell’anno".