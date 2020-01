Borracce in alluminio per tutti: Pallavolo Faenza premiata grazie al progetto 'Ecovolley'

La Pallavolo Faenza continua a raccogliere soddisfazioni. Domenica 12 gennaio, prima della partita casalinga contro il Ponte Felcino Perugia, il Comitato Regionale ha consegnato al presidente Giovanni Mingazzini la certificazione di qualità per l’attività giovanile.

Oltre al grande lavoro degli allenatori qualificati che formano e fanno crescere i circa 450 tesserati del settore giovanile e ai risultati conseguiti dalla prima squadra femminile che dopo essere stata promossa in B2 lo scorso maggio sta disputando un campionato da protagonista, determinante per assegnare questo prestigioso riconoscimento è stato anche il progetto Ecovolley che la Pallavolo Faenza ha realizzato con il contributo di Olitalia. La società faentina ha deciso di bandire l’utilizzo delle bottiglie di plastica dal settore giovanile fino alla prima squadra per creare una cultura che porta alla cura e alla salvaguardia dell’ambiente negli atleti di ogni età. Olitalia ha fornito alla società 500 borracce in alluminio, che sono poi state distribuite a tutti i tesserati e che vengono utilizzate durante gli allenamenti e le partite. Un piccolo, ma grande gesto, che dimostra quanto la Pallavolo Faenza tenga particolarmente all’ambiente e all’educare i propri ragazzi ad uno sano stile di vita e comportamentale dentro e fuori dal campo.