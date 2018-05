Boxe, l'atleta lughese debutta nella categoria 'Neo pro super welter 69 kg'

Mercoledì il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore allo Sport, Pasquale Montalti, hanno incontrato, nella sala giunta della Rocca, il pugile della Boxe Lugo, Michael Mainenti. L’atleta lughese debutterà come professionista nell’incontro di venerdì 11 maggio alle 21 nella pista Up&Down di via Piratello a Lugo, nella categoria “Neo pro categoria super welter 69 kg”. All’incontro in Rocca erano presenti anche il presidente della Boxe Lugo Alvaro Valmori, l’allenatore della società Francesco Damiani, ex campione mondiale nei pesi massimi, il consigliere Ivan Rossi e Cristian Zanzi dell’Ufficio Sport.

“L’evento di venerdì è molto importante e cresce di anno in anno – ha dichiarato Davide Ranalli -. Quest’anno tra gli incontri in programma ci sarà anche quello da professionista di Michael Mainenti, un grande talento della Boxe Lugo. L’incontro dei prossimi giorni sarà un’importante occasione per mostrare all’esterno la grande realtà pugilistica di questa società, che ancora una volta si dimostra in forte crescita. Rilevo con piacere che la Boxe Lugo aumenta sempre il suo valore sportivo, che va di pari passo con le qualità morali”.

“Ho cominciato a praticare pugilato nel 2009, quando avevo a 13 anni – ha raccontato Michael Mainenti -. Sono nato sportivamente alla Boxe Lugo e il mio primo maestro è stato Davide Visani. Questa nuova esperienza mi dà tanta voglia di fare e emozione, lo stesso sentimento che prova la mia famiglia. Mia madre è un po’ preoccupata, mentre mio padre Loris è un mio grande fan e mi ha sempre seguito nei 42 combattimenti che ho affrontato”.

“È dal 1985, quando mi sono ritirato io, che Lugo non ha pugili professionisti, mentre nella provincia di Ravenna mancavano da 12 anni – ha commentato Francesco Damiani -. Il mio obiettivo è portare Michael nel Campionato italiano nell’arco di un paio d’anni con la possibilità anche di una partecipazione olimpica. Dal 2016, infatti, anche i professionisti possono partecipare alle Olimpiadi facendo un incontro di qualificazione”. Il presidente della Boxe Lugo Alvaro Valmori ha poi fatto i complimenti allo staff della Boxe Lugo per il lavoro fatto. “Un grande merito di Francesco Damiani è la sua capacità di costruire in palestra un ambiente straordinario, dove il rispetto delle regole e delle persone è al primo posto – ha concluso -. Si è così creato un ambiente libero da gelosie, un fatto piuttosto unico tra gli sport individuali. Lui e il direttore tecnico Davide Farina rappresentano un duo che sta facendo crescere questa società”.