Boxe, nuova collaborazione per la società pugilistica ravennate

L’Associazione sportiva Ravenna Boxe ha iniziato una nuova collaborazione con l’agenzia interinale Job Just on Business, che sarà lo sponsor principale per la stagione agonistica 2018-2019 della società pugilistica ravennate.

Il campione ravennate Alberto Servidei, ex pugile professionista e ora allenatore della Ravenna Boxe, si ritiene soddisfatto della nuova collaborazione e dell’obiettivo raggiunto, in quanto "fornirà un importante supporto alla squadra per questa stagione agonistica ormai alle porte. Merito dei risultati raggiunti dagli atleti della scuola di pugilato, oltrepassato quota cento iscritti, un settore giovanile in crescita tra cui la sezione femminile, oltre ad atleti agonisti che partecipano a competizioni nazionali”. Anche le parole dell’assessore allo sport Roberto Fagnani sono a sostegno della partnership: "Questo è un segnale positivo per il movimento sportivo ravennate - dichiara l’assessore - l’ingresso di aziende interessate allo sviluppo dello sport si traduce anche in investimento sul territorio. Il lavoro svolto da Ravenna Boxe in questi ultimi anni, i risultati agonistici raggiunti, hanno stimolato l’interesse del settore economico e industriale della città. Questo si tradurrà in migliori condizioni di lavoro per atleti e dirigenti e, nel caso della boxe, servirà ad abolire la classificazione di sport tutt’altro che violento. La Nobile Arte è di casa”.