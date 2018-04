Boxe, ottima prestazione dei pugili ravennati al Torneo Regionale Senior

Si è svolto a Modena il 20-21-22 aprile il torneo regionale senior valevole come qualificazione per i prossimi nazionali che si terranno a Cascia dal 9 al 13 maggio, dove la Ravenna Boxe era presente con Stefano Lo Giudice (21 anni) 52 kg e Simone Renna (24 anni) 64 kg accompagnati dai tecnici Alberto Servidei e Mara La Neve. Lo Giudice ha vinto l'oro battendo in semifinale Usama Aftab (Biagini Boxe Rimini) e in finale nel derby Ravennate Ashan Skender (Gordini Boxe Ravenna) in quello che è risultato l'incontro più spettacolare dell'intero torneo per la combattività espressa dai due atleti. Renna ha controllato agevolmente nei quarti Andrei Pitera (Regis Boxe Bologna) e in semifinale Andrea Biondi (Sempre Avanti Bologna), ora lo attende la finale che si disputerà domenica 29aprile a Ferrara contro il bolognese Adriano Leoci.