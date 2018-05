Boxe, Ravenna d'argento ai Campionati Nazionali Universitari

Si sono appena conclusi a Termoli i campionati italiani universitari di boxe, che dal 25 al 27 maggio hanno visto impegnati tanti giovani atleti. La Ravenna Boxe era presente con Christian Cicala (81 kg) accompagnato dal tecnico Alberto Servirdei. Il pugile ravennate, dopo aver battuto in semifinale Michelangelo Lusi (Fiamme Oro), ha perso in finale di stretta misura contro Gassama Nembali (Bolzano) conquistando l’argento. Christian, atleta 22enne, è iscritto alla facoltà di ingegneria meccanica di Bologna e ultimamente sta ottenendo ottimi risultati a livello nazionale. Grande soddisfazione per tutto lo staff della Ravenna Boxe che in questo inizio 2018 sta portando diversi atleti ai vertici nazionali.