Buona prova del collettivo: la Rekico espugna Bologna

Buon test infrasettimanale per la Rekico sul campo del Bologna Basket 2016, confermatasi una delle squadre più attrezzate della C Gold. I faentini mostrano una buona fluidità in attacco segnando 89 punti, con tutti i giocatori che vanno a referto. Dopo un primo quarto combattuto, la Rekico prende il largo vincendo il secondo periodo 25-12, portandosi sul 51-38. Grande equilibrio anche nel secondo tempo, dove coach Friso prova molti quintetti in vista del campionato. Finisce 89-79 per i manfredi. La Rekico ritornerà in campo sabato alle 18.30 al PalaCattani contro i Tigers Cesena, nell’ultima amichevole della preseason. Domenica invece ci sarà la presentazione della squadra al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza: un evento aperto a tutti i tifosi che si terrà dalle 17 alle 18.30.

Bologna Basket 2016 79 Rekico 89

(26-26; 38-51; 61-74)

BOLOGNA: Poluzzi 10, Guerri 2, Folli 4, De Pascale 6, Fontecchio 20, Cortesi 13, Fin 9, Polverelli 15. All.: Lolli

FAENZA: Fumagalli 12, Gay 12, Costanzelli 7, Silimbani 8, Casagrande 10, Venucci 19, Petrucci 7, Zampa 5, Chiappelli 9. All.: Friso