Calcio, il derby è della Virtus: San Rocco sconfitto 1 a 0

La Virtus Faenza ha vinto il derby faentino con il San Rocco per 1-0 (rete di Lucatini) a dimostrazione di come i “verdi” possano meritare le zone alte della classifica. La vittoria permette infatti alla squadra di Mr. Giancarlo Valente di raggiungere il quarto posto con quota 21 punti in classifica in coabitazione con il Fontanelice a 5 lunghezze dalla coppia di testa composta da Meldola e Fratta Terme. Domenica trasferta insidiosa nel campo della terza in classifica, il San Leonardo, che ha soli due punti in più della Virtus.