Calcio, 18 squadre da tutta Italia per il torneo calcistico 'Berba cup'

Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile Sant’Agata sul Santerno ospita la fase preliminare del “Berba Cup”, il torneo calcistico per la categoria “Pulcini a 7”. Nello stadio comunale “Luigi e Silvano Dalle Vacche” si sfideranno 18 squadre provenienti da tutta Italia, tra cui il Santagata Sport. Al preliminare del torneo parteciperanno Bologna, Forlì, Classe, Junior Magione, Tritium 1908, Santarcangelo, Cesena, Sanpaimola, Rimini United, Virtus Faenza, Reggiana, Pontevecchio, Ternana, Santagata Sport, Castelvetro, Edelweiss Jolly, Alto Academy e Accademia Rimini. Le squadre sono divise in tre gironi (blu, rosso e verde) da sei team ciascuno. Gli appuntamenti iniziano alle 15 di sabato 31 marzo con la sfilata inaugurale, seguita alle 16 dalle partite, che si alterneranno in cinque campi fino al tardo pomeriggio. Domenica 1 aprile le partite inizieranno già dal mattino, alle 9.20, e proseguiranno fino alle 18 con le fasi finali e le premiazioni.

"Sant’Agata sul Santerno investe da sempre nello sport e in particolare in quello giovanile come veicolo per trasmettere sani principi e valori – ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -. Questa manifestazione è un’ulteriore conferma che stiamo facendo qualcosa di straordinario grazie all'impegno delle associazioni sportive e dei tanti volontari". L’evento gode del patrocinio del Comune di Sant’Agata sul Santerno.