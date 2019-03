Calcio a 5, a Russi le semifinali Under 19 della “Final Eight”

Il conto alla rovescia è iniziato, l’Emilia-Romagna e tutto il futsal italiano si preparano all’evento dell’anno, la "Final Eight" della Coppa Italia di calcio a 5, organizzata dalla Divisione Calcio a cinque con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione del Comitato Regionale emiliano-romagnolo della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc.

Dal 20 al 24 marzo, tre competizioni in una (Serie A maschile, Serie A femminile, Under 19), in sei città: Cavezzo, Ferrara, Loiano, Reggio Emilia, Russi e, per il gran finale, Faenza, dove all'esterno del PalaCattani sarà inoltre allestito il villaggio della Lega Nazionale Dilettanti: la "Final Eight" di Coppa Italia è infatti inserita tra gli eventi che celebrano il 60esimo anniversario della fondazione della LND. Il Palazzetto dello Sport "Fabio Valli" di Russi, sito in via Ilaria Alpi 5, ospiterà le due semifinali della categoria Under 19, che si disputeranno sabato 23 marzo alle ore 10.00 e alle 12.00.