Calcio a 5, Braga s'infortuna: l'attaccante del Faventia costretto a un lungo stop

Il Faventia dovrà rinunciare per molto tempo a Lucas Braga. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore martedì hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro, infortunatosi nei primi minuti di gioco della partita contro Chieti di sabato 3 novembre. Il giocatore dovrà ricorrere all’intervento chirurgico e sarà costretto ad un lungo stop.

La dirigenza, lo staff tecnico e i compagni, fanno a Lucas un grandissimo in bocca al lupo per una pronta guarigione. Martedì sera il Faventia ha disputato una amichevole contro il Gatteo (formazione di serie C) per provare nuove soluzioni offensive, vista proprio l’assenza di Braga. Mister Placuzzi ha dato molto spazio a Luca Matteuzzi, interessante prospetto classe 2001 arrivato in estate dall’IC Futsal 2001 Castel San Pietro, chiamato a dare il proprio contributo in fase offensiva. “Lucas non lo abbiamo più e non bisogna piangersi addosso – sottolinea mister Davide Placuzzi - Siamo dispiaciuti per il suo infortunio, ma dobbiamo guardare avanti e lavorare per sopperire al meglio alla sua assenza, dando il massimo per colmare quelle lacune di gioco che con lui in campo eravamo riusciti a nascondere. Da oggi ognuno dovrà dare qualcosa di più e sono convinto che il gruppo risponderà al meglio. Dalla prossima partita punterò su Matteuzzi e sugli altri giovani poi vedremo se sul mercato ci capiterà l’occasione per arrivare a qualche giocatore che dovrà fare al caso nostro dal lato tecnico ed economico”.

Nel fine settimana il campionato di serie B osserverà un turno di riposo: il Faventia ritornerà in campo sabato 24 novembre alle 16 in casa del Chaminade Campobasso.