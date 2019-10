Calcio a 5, buona la prima per la Mernap Faenza: vince 14 a 0

E’ un mercoledì da leoni quello della Mernap Faenza. Nell’anticipo della prima giornata del campionato di serie D la squadra faentina si è imposta sulla giovane Sporting Pianorese con un roboante 14-0 sul neutro di Loiano, impianto scelto dalla formazione dell’hinterland bolognese a causa dell’indisponibilità del proprio campo abituale.

I rossoneri, eccezionalmente guidati in panchina dal viceallenatore Roberto Cavatorta, inizialmente faticano a trovare la via del gol sebbene gli avversari, sin dalla prima azione si chiudano dietro la propria linea di metà campo lasciando campo, palla e fraseggio ai romagnoli. La partita si sblocca solo al 13’ quando dopo un batti e ribatti sulla linea di porta Fontana di Bologna convalida il primo storico gol del nuovo corso della Mernap siglato da Nicola Venturelli. Da quel momento in poi la gara prende un’unica direzione, i rossoneri macinano gioco e palloni, sbagliando qualcosa in fase difensiva ma andando ripetutamente in gol con Zin Dine, Rambelli, Maski, Jebrane e Leonardi mentre lo Sporting Pianorese, in evidente sottonumero, tenta qualche timida giocata, sbagliando un paio di nitide occasioni in contropiede.

Nella seconda frazione il copione è sempre lo stesso: la Mernap prova qualche schema di gioco e segna senza spingere troppo sull’acceleratore, i bolognesi, che hanno il merito di onorare il campo fino all’ultimo minuto, tentano alcune ripartenze in contropiede senza però mai riuscire a impensierire la retroguardia manfreda. A chiudere le danze ci pensa poi Rezki il quale aggiunge la propria firma al tabellino dei marcatori con un missile terra aria scagliato dalla trequarti. La prossima partita della Mernap si terrà domenica 20 ottobre tra le mura amiche della Palestra di Granarolo Faentino, dove arriverà l’Airone 83 Bologna. Fischio d’inizio ore 18,00.

Sporting Pianorese 0 - Mernap Faenza 14

SPORTING PIANORESE: Schweizer, Landi, Ciccarello, Burzi, Fi.Nardi, Fe.Nardi, Gondoni, L.Leonardi. All. Jazo

MERNAP FAENZA: Resta, Gatti, Jebrane, Rezki, Putti, N.Leonardi, Venturelli, Maski, Rambelli, Zin Dine, Brunelli, Masi. All. Cavatorta

Marcatori: 13’, 37’e 57’ Venturelli, 15’, 38’ e 40’ Zin Dine, 21’ Rambelli, 26’ e 36’ Maski, 28’, 49’ e 52’, Jebrane, 29’ N.Leonardi, 54’ Rezki.

Ammoniti: Brunelli e Rezki (M), Espulsi: Nessuno, Arbitro: Fontana (Bologna).