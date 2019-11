Calcio a 5, cambio in panchina per la Mernap: arriva il tecnico Francesco Ghera

Cambio alla guida della Mernap. La neonata squadra faentina ha annunciato con un comunicato ufficiale il cambio di allenatore della prima squadra disputante il campionato di serie D.

“La decisione - si legge nel comunicato - è stata presa di comune accordo tra i vertici della società e il tecnico Vincenzo Stranci nelle ore successive al pareggio maturato sabato pomeriggio a Ferrara contro la X Martiri”. La squadra, che domenica alle 18,30 affronterà nella palestra di Granarolo la capolista Ass Club Castel San Pietro, è stata affidata all’esperto tecnico Francesco Ghera il quale, dopo un incontro con la dirigenza, ha deciso di accettare l’incarico.

Ghera, nato a Roma nel 1977, è un allenatore di calcio a cinque noto a livello locale per aver guidato nelle stagioni sportive precedenti l’Erba 14 Riolo Terme, centrando un prestigioso piazzamento nei playoff promozione di serie C1. Il tecnico, che annovera tra le proprie esperienze anche una stagione nelle giovanili del Massa Lombarda Calcio, aveva allenato in passato anche il Cotignola calcio a cinque in serie C2 e il Futsal Club Castello in serie C1, raggiungendo tra il 2013 e il 2015 la categoria attraverso la vittoria del campionato di serie C2.