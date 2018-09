Calcio a 5, chiuso il mercato di Serie B: tutte le operazioni del Faventia

La squadra è al completo e per questo motivo il Faventia non ha ritenuto necessari altri interventi sul mercato. La sessione estiva di trasferimenti, che si è chiusa venerdì a mezzanotte, ha visto arrivare alla corte del nuovo mister Davide Placuzzi ben cinque giocatori, due dei quali in prestito: Rej Karaja dal Prato e Lucas Braga dall’Augusta. A titolo definitivo invece sono stati acquisiti i cartellini di Michele Piallini, Davide Pozzovivo e Gabriele Catalano provenienti rispettivamente da Cesena, Forlì ed Asti.

Oltre ai sopracitati il Faventia ha voluto anche riscattare Massimiliano Resta, portiere classe 97 che lo scorso anno era arrivato in prestito dall’IC Futsal e che oggi sembra essere, con le dovute proporzioni, l’erede del numero uno faentino Matteo Conti. Anche per quanto riguarda le uscite, la sessione di mercato appena conclusa ha riservato alcune sorprese: da Faenza infatti sono partiti alla volta di Imola Andrea Cavina e l’attaccante Lorenzo Lesce, mentre il capitano Ilie Barbieri si è accasato in C2 a Bagnacavallo, sponda Onlysport.

Sul fronte giovani il Faventia si è ancora una volta dimostrato molto attivo, visionando un gran numero di giocatori futuribili ed assicurandosi le prestazioni di alcuni dei migliori talenti nel panorama locale. Uno di questi, il laterale difensivo classe 2001 Luca Matteuzzi, è stato già aggregato alla prima squadra mentre altri andranno a rinforzare l’Under 19, squadra prossima alla disputa del campionato Nazionale di categoria.

Nell’ottica di far crescere e maturare i giocatori del vivaio, il Faventia ha inoltre inviato in prestito annuale all’Onlysport i laterali Manuel Stranci (97) e Nicola Mazzoni (98), i quali avranno la possibilità di giocare con continuità nella prima squadra bagnacavallese dove troveranno, come detto, l’ex capitano del Faventia Barbieri. Nelle ultime ore di mercato i manfredi hanno inoltre rimpolpato l’organico dell’Erba 14 Riolo Terme, società di C2 con la quale da questa estate vige un’asse d’intesa, mandando in prestito il forte attaccante classe 94 Nicola Venturelli. Il giocatore faentino a Riolo ritroverà molti ex biancozzurri come Taddeo, Poggi Pollini, Zaniboni e Argnani.