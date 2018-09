Calcio a 5, derby contro il Cesena senza Karaja per il Faventia

Il Faventia non parlerà albanese per almeno 7 giorni. Nella settimana in cui i manfredi affronteranno la prima partita ufficiale stagionale, ovvero il derby di Coppa Divisione contro il Cesena, in programma sabato alle 15 a Faenza, il nuovo acquisto del Faventia Rej Karaja non sarà della partita. Il motivo è da ricercarsi negli impegni internazionali della Nazionale maggiore albanese che da domenica a Timisoara, in Romania, disputerà un doppio confronto amichevole contro la Nazionale dei padroni di casa.

Martedì pomeriggio il Faventia ha ricevuto dalla Federcalcio albanese la convocazione formale per Rej Karaja e quindi sia per preservare il giocatore da infortuni, sia per garantire un adeguato periodo di riposo, il formidabile laterale difensivo sarà esonerato dalla partecipazione all’incontro. Karaja è arrivato al Faventia in prestito dal Prato lo scorso agosto e in passato aveva già disputato numerosi incontri internazionali, comprese le qualificazioni alla Coppa del Mondo e al Campionato Europeo.

“Mi trovo molto bene, ho avuto modo di visitare Faenza e devo dire che è una città molto bella e molto tranquilla - ha dichiarato lo stesso Karaja - inoltre il Faventia è una società seria e la squadra è ambiziosa per cui sono molto contento di essere qui”. Karaja si è poi espresso sul percorso della propria Nazionale: “Siamo una squadra forte che negli ultimi 3 anni è cresciuta molto, l’impegno con la Romania sarà per noi un’ulteriore occasione di crescita contro avversari di spessore, crediamo di riuscire a fare bene, e personalmente spero di fare bene e di tornare per fare bene anche col Faventia in Coppa Italia”.