Calcio a 5 e beach volley, gli universitari si sfidano nei tornei regionali

Nei giorni scorsi si sono svolti a Marina di Ravenna le competizioni regionali Cus (Centro sportivo universitario) di calcio a 5 maschile e beach volley 2 x 2 sia maschile che femminile. L’evento, che ha visto la partecipazione delle squadre universitarie della regione Emilia Romagna, è stato organizzato da Cusb Ravenna con il contributo di Fondazione Flaminia.

Il torneo regionale di calcio a 5 si è svolto al bagno Marina Bay venerdì 7 giugno. In questa occasione la squadra ravennate si è classificata terza superando il Cus Bologna e sfiorando la finale che si è invece disputata tra Cus Mo Re (1° classificato) e Cusb Cesena (2° classificato). I tornei regionali di beach volley si sono tenuti invece sabato 8 giugno al bagno Marinamore dove il duo maschile del Cusb Ravenna non è riuscito a classificarsi tra le prime tre coppie (1° Cusb Cesena; 2° e 3° Cus Bologna), mentre un migliore piazzamento si sono invece aggiudicate le due coppie femminili ravennati partecipanti che hanno coperto sia il secondo che il terzo posto in classifica superate solo dal Cus Mo Re (Modena e Reggio Emilia).