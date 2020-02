Calcio a 5, ennesima vittoria consecutiva per il Russi

Un girone fa, in pratica un'era geologica. Il Russi Calcio a 5 non conosce l'amaro sapore della sconfitta dallo scorso 19 ottobre, data della trasferta a Modena. Da lì in poi sono arrivati un pareggio, sempre coi canarini, e tredici successi. L'ultimo dei quali è molto recente: sabato i ragazzi di Balducci hanno imperversato sul campo della Real Casalgrandese, sfoderando una prestazione molto convincente e volitiva. I falchetti hanno mantenuto il controllo del match senza troppi patemi e hanno vinto la quindicesima partita in campionato. Il Modena e il Gennarini, che però ha una gara in più, sono distanti solo tre punti. Nel turno infrasettimanale di martedì, alle 21 il Russi ospiterà il Fossolo, nono in classifica.

Real Casalgrandese - Russi Calcio a 5 2 - 7

Marcatori: Michelacci 2, Spadoni 2, Benedetti, Stanghellini, Gardi.