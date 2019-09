Calcio a 5, esordio col botto per il Russi a Rimini

Sette gol e otto legni colpiti. È partita col botto la stagione del Russi Calcio a 5: i falchetti, al debutto in gare ufficiali, hanno infatti espugnato con un roboante 7-1 il palazzetto del Rimini nel primo incontro del girone B della Coppa Italia di serie C1. Gli arancioneri, dopo un primo tempo di studio chiuso sul 2-0, hanno dilagato nella ripresa. Sabato 14 alle 15:00 il Russi è chiamato a confermarsi in casa del Bellaria, che ha perso all’esordio per 12-4 in trasferta a Santa Sofia.

CALCIO A CINQUE RIMINI 1 - RUSSI 7

RIMINI: Delvecchio, Ravaioli, Moretti, Tonetti, Muratori, Serbanoiu, Albani, Vitali, Timpani, Muha, Celli. All: Gasperoni.

RUSSI: Fanti, Spadoni, A. Babini, Gardi, Zoli, Gurioli, Michelacci, R. Babini, Benedetti, Gallamini, Cedrini, Casadio. All: Torri.

ARBITRI: De Fabritiis di Forlì, Marchica di Bologna.

RETI: 17’ pt Gardi, 30’ pt Spadoni, 2’ st Babini, 10’ st Gallamini, 13’ st Muratori, 14’ st Gallamini, 20’ st Babini, 22’ st Cedrini.

AMMONITI: Muratori, Vitali.