Calcio a 5, esordio stagionale in campionato del Russi

Dopo aver smaltito le fatiche della Fira di Sett Dulur, dove i falchetti hanno gestito uno stand gastronomico per tutta la durata della festa, i ragazzi del Russi Calcio a 5 sono pronti a fare il loro esordio stagionale in campionato. Archiviati i successi esterni nella Coppa Italia di serie C1 contro Rimini e Bellaria, gli arancioneri sabato 21 settembre saranno di scena al Palazzo dello Sport di via Pedora 75 a Baricella per affrontare i padroni di casa del Balça. Fischio di inizio alle ore 18.