Calcio a 5, Faventia: mister Placuzzi soddisfatto a metà

C’è partita e partita, così come c’è vittoria e vittoria. Il Faventia ha vinto senza fatica la prima partita di campionato contro la matricola Gubbio, in un match mai stato in discussione. Una vittoria importante per la squadra di Placuzzi che non ha sbagliato quasi niente in difesa ed ha dimostrato di esaltarsi giocando in contropiede, come testimoniano le numerose occasioni create tra il primo e il secondo tempo. Sul piano psicologico hanno fatto bene i gol di Marco Cavina e di Nicolò Garbin, due frecce che finalmente giocano insieme e che nel corso del campionato torneranno molto utili al tecnico manfredo. Ha fatto bene anche il ritorno in campo di Luca Gatti, anima del vecchio Faventia insieme a Matteo Conti, così come, paradossalmente, ha fatto bene ai faentini, vincere una partita senza una colonna portante come Andrea Caria, il quale quando tornerà in campo darà ancora più imprevedibilità al gioco offensivo di Placuzzi.



Hanno fatto bene anche le due vittorie in Coppa Italia e Coppa Divisione, ottenute dal Faventia girando in campo ben 15 giocatori, praticamente tre squadre in una, per un allenatore che fa del collettivo la sua arma principale e che partita dopo partita sta dimostrando di saper gestire al meglio una formazione tanto variegata. Al netto di tanti segnali positivi cosa dunque resta ancora da migliorare La risposta a tale quesito l’ha direttamente fornita il tecnico del Faventia Davide Placuzzi, il quale al termine della gara si è detto soddisfatto a metà per la prestazione dei suoi ragazzi:

“In queste tre partite ufficiali - ha commentato Placuzzi - ciò che ho visto, soprattutto sul piano difensivo mi fa ben sperare. Siamo compatti ed organizzati come piace a me. Il fatto di concedere poco è molto positivo perché dall’inizio della stagione sto martellando in quella direzione. Però non è abbastanza. In fase offensiva per esempio dobbiamo fare molto di più, inoltre l’ultimo gol concesso proprio non mi va giù. Ci siamo affievoliti quando avevamo 3 gol di vantaggio, abbiamo giocato per fare finire la partita ma questo a lungo andare ci si può ritorcere contro perché col tempo effettivo giocando così è facile che in pochi secondi si possa capitolare”.

SETTORE GIOVANILE: Giovanissimi pari e patta. Under 19 al tappeto. Nel weekend sono due le formazioni giovanili scese in campo per disputare i rispettivi campionati agonistici. Molto buona la prestazione dei Giovanissimi della Sezione Calcio. I baby manfredi alla Graziola sono andati sotto 0-3 contro il Brisighella, ma prima del fischio finale sono riusciti a colmare lo svantaggio e ad agguantare il pari 4-4 grazie ad una superba prestazione del trequartista Michael Graci. Male invece l'Under 19 di Calcio a 5 che al Cattani è stata sconfitta 6-3 dal Forlì. I giovani calcettisti sono andati in vantaggio per 2-0 (doppietta Roberto Nuccio, ndr) ma si sono fatti rimontare e superare dai pari età forlivesi.